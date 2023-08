Obecnie rosyjskie siły stacjonujące na Zaporożu są zaopatrywane głównie koleją – pociągi z zaopatrzeniem jadą z Rosji przez Most Krymski, Melitopol, a następnie docierają do węzła kolejowego w Tokmaku. Stąd pociągi mogą iść na zachód (do Kachówki) albo na

Kilka słów jakie to ma znaczenie. Z okolic Robotyne da się już ostrzeliwać Tokmak za pomocą artylerii lufowej, tylko dla bezpieczeństwa dział warto by wyłom poszerzyć. No i jeśli chodzi o logistykę rosyjską: