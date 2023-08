Nie rozumiem marudzenia. Mam TM3 LR. W domu jest instalacja fotowoltaiczna na starych zasadach, 10kwp. Roczna produkcja to prawie 12mwh, a zużycie domowe około 6. Reszta pakowana jest w akumulator Tesli. Autem jezdze glownie po miescie, dojazdy do pracy, weekendowe wycieczki do 200km w jedna strona. Wychodzi mi to za darmo. Z Wrocławia do Gdańska wystarczy jedno ładowanie w trasie, które trwa 13 minut Czego mam chcieć więcej? Auto po wszystkich dofinansowaniach Pokaż całość