To wygląda jak 20mm działko, praktycznie nie wyrządzające krzywdy.



30mm potrzebowałby kilku trafień do rozerwania fortecy.



Pocisk 20mm miał 18 gram substancji wybuchowej, pocisk 30mm miał jej 85 gram. Niemal 5 razy więcej. Dla porównania, granat ręczny piechura US Army miał 55 gram prochu - pocisk działka MK 108 30mm to półtora granata ręcznego.



Na 1 i 2 zdjęciu to obrażenia po testowym trafieniu pocisku 30mm w spitfajera, na 3 trafienie w Pokaż całość