W Polsce aż do 2004r. nie było żadnych problemów ze znalezieniem partnera, wzięciem ślubu i posiadaniem dzieci. Potem weszliśmy do UE, rozpowszechnił się Internet i zaczęła się cała fala problemów: z Polski wyjechały miliony kobiet a w ich miejsce przyjechały miliony mężczyzn. Wioski, miasteczka i małe miasta są wręcz wydrenowane z młodych kobiet – często po zdaniu matury wyjeżdża na studia do większego miasta, potem na drugi kierunek czy magisterkę do jeszcze większego albo za granicę i już nigdy nie wraca do rodzinnego domu. W przypadku mężczyzn jest inaczej – zostają pomagać przy gospodarstwie czy domu, a jeśli są kawalerami, a większość jest, to i tak wolą mieszkać u rodziców w małym mieście i pracować w pobliskiej „fabryce kurzu” niż robić to samo w większym mieście, jednocześnie płacąc dużą część wypłaty na wynajem pokoju czy kawalerki.



Do 2010r. nie było aż tak dużego problemu z nadwagą – od tego czasu, kiedy to spopularyzował się siedzący tryb życia, fast foody, słodkie napoje i rożne przekąski, zaczął gwałtownie rosnąć. Do 2010 „czipsy cola gramy w lola” nie było aż tak popularne wśród młodzieży – od tego czasu jednak wielogodzinne siedzenie przy grach online, podjadanie i zapijanie przekąsek słodkimi napojami i energetykami wręcz wystrzeliło. I tu mamy całe domino problemów: zła dieta i siedzący tryb życia -> nadwaga, pryszcze, tłusta skóra, złe samopoczucie -> problemy ze znalezieniem drugiej połówki -> jeszcze gorsze samopoczucie -> zajadanie samotności i „zasłanianie” jej serialami i grami, bo przy nich „szybciej leci czas” -> jeszcze większe problemy ze zdrowiem i wyglądem -> jeszcze więcej jedzenia i prostych rozrywek… I tak w kółko. Nadwaga to też mniejsze libido, więc istnieje rzeczywista możliwość „zajedzenia” samotności…

Przyczyn depresji jest wiele, ale głównie dwie:-brak super partnera;-brak wystawnego życia;

Internet pokazuje nam jak żyją inni – a raczej najlepsze chwile top 0,1% populacji. Obserwujesz młodą, atrakcyjną dziewczynę na Instagramie, widzisz jak w ciągu roku jest 3-6 razy na wakacjach a ty za granicą byłeś ostatnio na truskawkach w Niemczech. Albo młodego chłopaka jeżdżącego co rok nowym, sportowym autem. Tylko, że tak nie wygląda życie przeciętnych młodych Polaków – aby je oglądać, musiałbyś „obserwować” młodego rolnika z Podlasia, co ledwo wiąże koniec z końcem albo panią z żabki, która dojeżdża do niej 60min autobusem w jedną stronę, bo na mieszkanie bliżej nie byłoby jej stać. Niestety, większość ludzi codziennie porównuje się do top0,1% przez co problemy zaczynają się tylko nasilać.

Brak partnera i dzieci również nie pomaga – i to nie jest tak, że żona i dziecko automatycznie leczą każdy problem. Ale jak te 20-30 lat temu człowiek mając 25-30 niemal zawsze był już po ślubie i z dziećmi, to żyło się inaczej. Pracowało się dla rodziny a dzieci starało się bawić i wychowywać – tymczasem dziś przeciętny kawaler wraca do swojej kawalerki czy pokoju i może co najwyżej „grać w gry, walić konia i oglądać anime” – o ile chwilowo taki tryb życia to marzenie wielu żonatych, dzieciatych mężczyzn, to długofalowo jest ono bardzo szkodliwe…

Tymczasem panny mają całkowicie inaczej – mogą wrócić do domu, odpalić apkę randkową, wybrać niemal dowolnego faceta i iść z nim do kina, restauracji czy zaprosić na nic niezobowiązujący seks – co oczywiście chwilowo jest fajne, ale taki tryb życia całymi latami bardzo głęboko niszczy psychikę.

Dodatkowo nadchodzi recesja – człowiek pracując z każdym miesiącem za tą pracę może kupić coraz mniej, wiele osób tą pracę straci, więc fala „depresji” dopiero nas czeka.

Otyłość, depresja i samotność – to największe problemy dzisiejszego społeczeństwa, które pośrednio prowadzą do bardzo niskiej dzietności połączonej z dużą ilością samobójstw oraz skracaniem się czasu życia – w przypadku osób długotrwale otyłych od wczesnej młodości, granicą może okazać się 40-45lat – a to z punktu widzenia systemu ogromny problem…