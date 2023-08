Gwoli uściślenia. Prawo autorskie to jest niezbywalna, nigdy nie wygasająca i automatycznie nadawana cecha każdemu "utworowi" (dziełu/pracy, etc...). Prawo autorskie wiąże nazwisko autora z jego utworem (dziełem), zapewnia też zakaz modyfikowania dzieła. Innymi słowy jak ktoś namalował obraz, skomponował utwór, napisał kod źródłowy programu to może się pod tym podpisać i nikt (w świetle prawa) nie może tego usunąć. Nigdy.



Oczywiście można sprzedać swój utwór - przekazać do niego prawo autorskie majątkowe,