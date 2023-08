Cała masa bzdurnych komentarzy. To nie naukowcy/inżynierzy decydują jaki będzie obraz czata tylko decyzja należy dobiznesu. W praktyce wygląda to tak, że przychodzi jakiś product owner i mówi że to i to musi wyglądać inaczej a zadaniem programistów/inżynierów jest wprowadzić te zmiany. Tyle w temacie.