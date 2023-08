"...Przyznała, że w trakcie małżeństwa dochodziło między nią a mężem do konfliktów w kwestii tego, czy dzieci mają być wychowywane jako muzułmanie, czy też będą mogły same wybrać wyznanie...."

No kto by się spodziewał po beżowych ksiąciach taksówkowych, na pewno nie polskie książniczki ¯\(ツ)/¯