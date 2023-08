Problemem są dopłaty do wszystkiego, które powodują, że sama produkcja nie musi się opłacać.

Rolnik bierze pieniądze na paliwo, nawóz, nasiona itp. a potem może to co wyhodował wylać albo sprzedać poniżej kosztów bo pieniądze są z urzędu a nie ze skupu.



I tak lata mijają a oni już są całkowicie zależni od dofinansowania. I sami sobie ten stryczek ukręcili i sami go sobie na szyi zaciągnęli. Trzeba zacząć głosować nie na Pokaż całość