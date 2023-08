Sopkojnie nie ma co afery szukać

Ci co chodzą z wykrywaczem metalu nie jeden raz wykopali stary zapalnik z czasów II WŚ i nic się nie stanie

To taka spłonka z małą ilościa mat wyuchowego a pewnie jak podwieszana do śmigłowca to jeszcze sterowana elektronicznie



można się rozejść