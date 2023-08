Dobra wykopki, zrywać lokaty i ładować się teraz jesienią po same kule czy czekać do początku wiosny? Utrzymają się do wtedy obecne ceny czy to the Moon? Z jednej strony ci z odroczonego popytu się chyba wystrzelają z wniosków w najbliższych tygodniach, z drugiej strony rządu po wyborach pewnie nie będzie i nie wiadomo jaka przez to będzie sytuacja na rynku.