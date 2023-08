Bardzo przepraszam. Może i nie musiałem łożyć na rodziców tyranów do DPSu, ale cały czas łoże hajsy na odpady społeczne w więzieniach,na patole z MOPsu czy wylęgarnie funfli z 500+. Pan Adam gdyby wcześniej zainteresował się tematem, poszedł do prawnika, to spokojnie uniknąłby konieczności uiszczania opłat na swojego menta rodzinnego bo są na to odpowiednie mechanizmy prawne. Ja, oraz reszta społeczeństwa nie mamy takiego komfortu.