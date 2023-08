Ten kto przerabiał patologię dewelopera Orlexu na osiedlu Fenikowskiego wie co to życie i w cyrku się nie śmieje, braki prądu, zamykanie miejsc parkingowych na kłódkę, zmuszanie do wykupywania miejsc na rozpadającej się hali garażowej, przedłużanie oddania drogi dojazdowej, kłótnia z miastem o działki budowlane, monopol na dostawcę internetu, zadłużanie wspólnot, zbudowanie połowy osiedla jak w reklamach a druga to chów klatkowy i wiele wiele innych..