Uwaga bo toksyczne mamusie wychowują toksyczne córeczki! Jak to mówią, niedaleko pada jabłko od jabłoni.



Mój brat jest po rozwodzie z taką jedną i w sumie jego wina, że nie zwrócił wcześniej uwagi jaka jest jej mamusia i dlaczego jego niedoszły teść popełnił wcześniej samobójstwo. W sumie ten rozwód to i tak nie jest najgorsze co mu się mogło zdarzyć. Szkoda tylko dzieciaka i alimentów na byłą żoneczkę, bo przecież pracy sobie Pokaż całość