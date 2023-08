Rumunia jest bardzo fajna ale powinni coś zrobić z tymi dzikimi psami bo to jest przegięcie. Póki nie załatwią tego problemu to zawsze będzie trzeci świat. Jedziesz do miasta i wszędzie bezpańskie psy, jedziesz nad rzekę i widzisz przy drodze bezpańskie szczeniaki. Serce się kraja jak się na to patrzy.