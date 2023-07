No ale przecież według wykopkow jak się podwyższyć minimalną to wyj3bie ceny w kosmos, jednak tak to nie działa? ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )



A co do przyzwolenia to racja. Jak biedaBolak chce kupić koszule z koniem za 600 pln to czemu ma być taniej?

A co drugi biedaKorposzczur w takich chodzi. Do tego piwko za 20pln i trening z trenerem personalnym za 200pln/h i można się poczuć czlowiekiem Pokaż całość