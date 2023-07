Ja dochodzę do wniosku że to niemożliwe żeby Bareja był aż takim wróżem i przewidział dzisiejszą rzeczywistość w tylu aspektach. Po prostu twórcy obecnej rzeczywistości muszą się na jego filmach wzorować, no nic innego ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ).



