Z 2 tygodnie temu był wpis, że Polska nie będzie naprawiać Lepardow - to wykopki się zesraly, że PiS niszczy Polskę.

Teraz jest, że Polska będzie naprawiać Leopardy - a tu zaskoczenie, wykopki się znów zesraly i PiS znów zły i niedobry.

Obojętnie co ten rząd nie zrobi i tak jest źle - niestety, prawda jest taka, że pomimo iż kradną to zdarza im się zrobić czasem coś dobrego i to ich