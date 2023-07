Doprawdy, nie rozumiem dlaczego sądy i policja traktują możliwość prowadzenia pojazdów w tak uprzywilejowany sposób. Przecież to nie jest czynność niezbędna do życia, ludzie nie robią prawka i żyją. Zabierania prawka czasowo to półśrodek który działa tak naprawdę tylko na zawodowych kierowców, bo tracą w ten sposób źródło utrzymania, bo po zabraniu prawka zazwyczaj robią wylot z pracy.



Po uzbieraniu punktów prawko powinno być z automatu zabrane na rok, po roku kolejny Pokaż całość