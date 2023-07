Żyją tam młodzi ludzi u progów swych karier. Dlatego warto się zastanowić czy lepiej mieszkać z kimś w nieco większym, niż samemu w klitce. Jeśli to ma być tymczasowe lokum na czas paru semestrów studiów to jeszcze udzie, ale jeśli sytuacja na rynku nie pozwoli tym ludziom się stamtąd wynieść to będzie to niezła patologia.