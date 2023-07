Swoją drogą polska narracja o tzw. "ziemiach odzyskanych" też jest problematyczna. My nic nie odzyskaliśmy tylko dostaliśmy jako rekompensatę. Zwłaszcza w kontekście popularnych (ale fałszywych) twierdzeń że powinniśmy tak jak Węgry przyłączyć się do nazistów bo wtedy miasta nie byłyby zniszczone. Gdybyśmy postąpili jak Węgry to skoczylibyśmy jak Węgry. Polska to byłoby państwo 10 mln obywateli od Warszawy do Krakowa bez dostępu do morza. Wschodnie tereny i tak by poszły do Ukrainy Pokaż całość