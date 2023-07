może niektórzy powiedzą że hejtuję stare osoby ale to skandal,

że gość 72 letni został wybrany na długą kadencję jako prezes NBP

za zasługi, jakie? że zna się z Kaczyńskim

niechby dali to stanowisko komuś kto nie umrze za kilka lat tylko będzie można go rozliczyć za politykę monetarną

a tak to tylko nabijają kabzę, pewnie Glapa oddaje w "donacjach" na partię