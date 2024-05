jakiś czas temu zbanowali mi konto na wykopie które mialem 12 lat i tak kilka lat miałem #!$%@? i nie udzielałem sie tutaj. dzisiaj jako tata widząc ten wykop postanowilem założyć nowe konto żeby wykopać. każy rodzic powinien zobaczyc to znalezisko, uwazam ze te filmiki "dla dzieci

" to rak internetu, jeden z wielu zresztą. i trzeba walczyć zarówno z tymi twórcami jak i z tym co tworzą.