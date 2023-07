Jak śmiecie mieć swoje zdanie, jak śmiecie interesować się rzeczami którymi interesować się nie powinniście?!

To MY nowocześni, wykształceni, postępowi i posłuszni jedynej słusznej linii mówimy co macie myśleć i o czym wiedzieć do diaska! Macie wszyscy 'support the current thing' jak my wam to mówimy! Nie wolno kwestionować, nie wolno się zastanawiać, nie wolno poznać innego punktu widzenia!



Nawet forum wam wyłączyliśmy na onecie bo nie daj bóg jeszcze ktoś by Pokaż całość