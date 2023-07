Pokaż całość

No niestety, u nas wolność kojarzy się z brakiem wszelkich zasad.A przecież taki zakaz to zazwyczaj jest przedłużenie tego, czego normalny rodzic wymaga od swojego dziecka.Zaraz ktoś powie, to naucz dziecko, by nie kupowało, to nie będa potrzebne zakazy.Jeżeli ktoś tak myśli, to chyba nie pamieta jak to jest być młodym nastolatkiem.Jeżeli kupi cała grupa i tylko twój nie kupi, to będzie z tego powodu wyśmiewany.