Największymi ofiarami gotówki będą najbardziej zagorzali jej obrońcy. Nie ma co się oszukiwać. Każdy kto pracował przynajmniej w kilku małych firmach wie jak się obraca gotówką i do czego służy a zgodnie z tym co mówi kapitalizm najlepszy i najtańszy produkt daje konkurencja. Uczciwa konkurencja. Czyli konsument dostaje najwięcej.

W Polsce mamy modę na to żeby się dorobić na jednej transakcji a jak zostanie to jeszcze kilka mieszkań kupić (oczywiście za gotówkę. Pokaż całość