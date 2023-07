Rodzi się mniej dzieci niż w najbardziej pesymistycznym wariancie prognozy GUS z 2014 roku.

On sobie wybrał jeden wskaźnik, który rzekomo wzrósł: ilość rodzin wielodzietnych. Tyle, że bez źródła nawet nie można stwierdzić, czy kłamie czy mówi prawdę. No i oczywiście w szerszym kontekście wybranie jednego, nawet dającego pozytywny wynik, wskaźnika to manipulacja.