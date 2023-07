Ale jak to się stało przecież OZE takie świetne, super i bezpieczne normalnie cud miód orzeszki. Jak widać, bez stabilizacji OZE to ślepa uliczka, a stabilizować da się źródłami szybko reagującymi na zmiany, a najlepszym tanim takim źródłem są turbiny gazowe zabrakło gazu i nagle problrm. kiedyś jak ktoś o tym wspominał to był wyzywany od zacofanego jaskiniowca XD Niemcy chciały być hubem gazowym i swoją politykę narzucić innym słabszym państwom i Pokaż całość