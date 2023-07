KNF przez KILKANAŚCIE lat nie zauważyła, że banki oferują setkom tysięcy klientów w Polsce umowy niezgodne z polskim i unijnym prawem.

Zauważyła dopiero wtedy, jak banki, po wyroku TSUE, zaczęły masowo przegrywać sprawy sądowe przeciwko frankowiczom. I wtedy zaczęła jeździć do TSUE i prosić, by TSUE zmienił zdanie i wydał orzeczenie na korzyść banków.



Jakby ktoś miał w głowie pytanie, po grzyba ja na ten temat piszę, to jednym z ustawowych zadan Pokaż całość