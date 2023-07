Ścierwa powinny iść do paki na lata, a nie 3 latka wyrok i wychdzi po dwóch gdzie już ma zarobione za ten czas pieniądze kradnąc czyjeś auto na które ktoś ciężko pracował może i latami. Ścierwa nie ludzie. O ucinaniu rąk mówił nie będę, ale gdyby były większe kary to by się zastanowili 2 razy, a tak to posiedzą sobie za nasze bo to i tak degeneraci.