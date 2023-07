Bo to wbrew temu co się mówi ograniczonym Polakom nie jest problem obecnej fali.

Po prostu, czy to UK czy Francja czy Niemcy problem jest ten sam, znaczna część przyjezdnych się nie integruje. Tworzą swoje getta etc.

I to nie jest kwestia jakiegoś islamu etc. Polacy często robią podobnie. Patrz casus Jackowa. To nic innego jak polskie getto było. Ale podobnie robią Włosi etc.

