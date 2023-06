Niby szkoda lekarki, bo chciała dobrze, ale nie wiem co ona sobie niby myślała xD "Hmm, będę masowo wypisywać na refundację (i to niemałą) preparat pacjentom, którzy nie mają wskazań do refundacji, no co może pójść nie tak? Na pewno w razie co NFZ nie naliczy żadnej kary, a jeszcze pogratuluje dbania o dobro pacjenta". Twarde prawo, ale prawo. Tymczasem jeśli chodzi np. o apteki, to NFZ potrafi walnąć karę za wydanie Pokaż całość