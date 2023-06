Mocni wobec słabych, słabi wobec silnych. Popamiętacie sobie psy parszywe, będziecie za to odpowiadać. Za to że jesteście bezmyślnymi orkami które podążają za wytycznymi choćby przeczyły one jakiemukolwiek prawu naturalnemu i ustawowemu. Pamiętamy plandemię i to jak grzeczniutko szczekaliście na zawołanie Pana. Zapamiętajcie to sobie, przyjdzie rozliczenie.