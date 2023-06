Niech oni przestaną w końcu dopłacać tak duże pieniądze wszędzie gdzie się da do piłki kopanej. To jaki hajs na to idzie przez państwo / samorządy to jest jeden wielki dramat. Naprawdę mamy bardziej istotne inwestycje do zrobienia.



Jeśli mają wspierać sport to niech wspierają młodzieżowy.