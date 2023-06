Kluczowy składnik którego nie mają to kooperacja ludzi. Ponieważ ludzie zawsze mogą się zbuntować - należy zapoczątkować i podtrzymywać procesy

1. powoli odbierać ludziom własność prywatną (tzw proces topnienia klasy średniej) - lub przedefiniować na "sharing economy" - wieczne wynajmowanie, wypożyczanie, leasing + nałożyć jakąś pętle kredytową

2. zredukować ich chęć do nauki (pokolenie influencerów i tiktokerów),

3. produktywnej pracy ("nie wierzmy że można się dorobić ciężką pracą"),

4. do tworzenia produktów Pokaż całość