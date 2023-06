Recepty potrzebne są tylko dla lekarzy, żeby z tego żyć. Tak wam wcisnęli kit mit lekarza.



Skoro przychodzisz do lekarza i na słowo honoru możzesz poprosić o lek na receptę to dlaczego nie można tego zautomatyzować? Skoro państwo pozwala (od 2019 wręcz rekomenduje) wizyty online co co stoi na przeszkodzie, żeby zautomatyzować to algorytmem?

Wydaje mi się, że to będzie linia obrony.