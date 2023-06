Jest się z czego cieszyć jak to są sprawy gdzie wyłudzano macierzyński... Pełno osób w tamtych czasach nawet jak nie prowadziło działalności zakładało ją gdy starano się o dziecko i odprowadzano 1 składkę na maksymalnej wysokości by potem wyłudzać świadczenia. To żadni prześladowani przedsiębiorcy ale zwykłe złodzieje a ten wyrok oznacza, że nie odzyskamy wyłudzonych pieniędzy...