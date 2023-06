no i co w tym niby dziwnego i szokującego? Jakie my mamy podstawy sądzić, że kiedykolwiek Niemców dogonimy? Polska zawsze była biedniejsza od Europy Zachodniej nawet za Jagiellonów, raz dystans mniejszy, raz większy, ale żeby dobić do poziomu Niemiec, czyli jednego z najlepiej rozwiniętych krajów świata, to potrzeba by jakiegoś niebywałego skoku. I tak już baaaardzo dużo zrobiliśmy w ostatnich trzech dekadach, pewnie dałoby się lepiej, ale gorzej też można, patrz Ukraina.