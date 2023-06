Klauzula sumienia powinna obowiązywać tylko osoby faktycznie wykonujące zabieg. Jeśli pozwolimy pionowi administracyjnemu podejmować taką decyzję za wszytkich podległych, to co powstrzyma wojewodę od stwierdzenia, że w "jego" województwie aborcji nie ma? Nic mu do tego, tak jak dyrektorowi szpitala.