O emancypację czarnych nie walczyli profesorowie, tylko marksistowska hołota. Partia silnie wspierana, a kto wie, być może nawet wyprodukowana przez ZSRR. W przeciwieństwie do Polski przejęcia władzy nie nadzorował i nie modelował tzw. Zachód. Wszystko zostało puszczone samopas, czyli na pastwę gangów i klanów. To co było dobre było systemowo psute. Nie znam choćby jednego kraju, którego ludność bierze komunizm na serio i jest zamożny.