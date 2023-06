Miało by to sens i zalety dla małych i jednoosobowych firm gdyby stanowiło kompletny system - wystawiasz fv, dostajesz kilka fv, wchodzisz na platformę (czy rządową czy przez API jakąś własną), zaznaczasz co zostało zapłacone (integracja z rachunkami), samo ci liczy różnicę VAT, potwierdzasz i rozliczone. W przypadku JDG/ryczałtu mogło by nawet samo przygotowywać rozliczenia PIT do akceptacji - księgowa została by jedynie do ZUS'u (a gdyby i to zintegrować?)... No, ale Pokaż całość