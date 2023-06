Bardzo dobra wiadomość!



To zakład który ma ciąć i składać wafle wyprodukowane w Niemczech i Irlandii. Wiem, że to brzmi jak definicja montowni, ale wierzcie mi, to nie są proste procesy tylko prawdziwy high-tech.



Swoją drogą, Niemcy zapłaciły Intelowi 6.8 mld Euro za fabrykę wartą 17 mld. Polska będzie miała fab warty 4.2 mld. Mam nadzieję, że nie zapłacili za niego tyle samo co Niemcy XD