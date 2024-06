ważne by każdy chodził uśmiechnięty

Pokaż całość

Jestem w stanie w to uwierzyć. Wystarczy zobaczyć co zrobili z aborcją. Gdy rządził PiS to każdego dnia bombardowanie nas informacjami o tym, że kobiety umierają i jak tylko PO dojdzie do władzy to skończy się ten horror. Aborcja nadal zakazana. Nie teraz bo wybory samorządowe, nie teraz bo wybory europejskie, nie teraz bo wojna, zaraz będzie nie teraz bo wybory prezydenckie. Wszystko zegnać na opozycję