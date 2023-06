Ten idiota kapela kiedyś bredził że powinno być maksymalnie 25m2 na człowieka. Podczas gdy sam mieszkał na bodajże 40. Każdy socjalista to tak naprawdę faszysta i kretyn. A te wszystkie brednie o dzieleniu się, życiu w biedzie i robieniu innym dobrze są tylko po to, żeby mieć wymówkę aby ludzi gnoić i dymać. No ale Polacy kochają socjalizm.



Jeszcze lepsze jest że ci faszyści niby walczą z "patodeveloperką"... a gdyby doszli do Pokaż całość