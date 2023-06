W ogole moze mi ktos wytlumaczyc dlaczego PoPis chce waloryzowac program, ktory nie dziala? xD

Przeciez program powstal po to, zeby rodzilo sie wiecej dzieci. Rodzi sie wiecej? Nie. To jak Kaczynskiemu z Tuskiem wyszlo, ze jak podniesiemy 500zl do 800zl to program zadziala? Jesli tak prosto to dziala to dlaczego nie podniesiemy do 5k na miesiac na dziecko?