Wojsko nie zwraca rezerwistom kosztów dojazdu na ćwiczenia

No cóż, jeśli wojsko nie zwraca kosztów dojazdu rezerwistom na ćwiczenia, to może powinniśmy zastosować kreatywne rozwiązanie. Może powinniśmy wysłać im rachunek za każdy kilometr, który muszą pokonać w swoim prywatnym samochodzie? Oczywiście, wojsko będzie miało kilka dodatkowych tysięcy faktur do opłacenia, ale przecież nie ma sprawy! Może zamiast tego moglibyśmy utworzyć "Rowerowe Wojsko Polskie" i każdemu rezerwiście dostarczyć rower? Byłoby to zarówno ekologiczne, jak i ekonomiczne rozwiązanie, a poza tym wojsko Pokaż całość