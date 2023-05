UE chce karać Polskę za odmowę przymusowej relokacji emigrantów

Ale to jest absurd do kwadratu. UE chce karać Polskę za to, że ta nie przyjęła kilku tysięcy uchodźców, pomimo tego że to Polska przyjęła najwięcej uchodźców w całej UE (i to takich, którzy faktycznie są uchodźcami). Przecież to są jakieś jaja, to jest kompletnie nielogiczne.