Kto by się spodziewał? Jak to możliwe? Swoją drogą, to niezła jazda bo zamiast wywoływać presję na producentów by elektryki były tańsze, to podraża się sztucznie spalinowe by napędzać zyski koncernów. Tak dla porównania elektryczna Kia Niro kosztuje w PL 150 - 200 tys PLN. Podczas gdy wypasione elektryki w Chinach są po 70 tys PLN https://www.youtube.com/watch?v=K4bkMWebMew&t=128s Europa drenuje kieszenie swoich obywateli, zubaża ich ku realizacji celów Klausa Shwaba