Moja matka była katowana przez swoją matkę - nigdy jej nie przytulała. Moja matka mnie już tylko lała - ale przytulała i dużo dawała miłości. Ja swoich dzieci nie biję - biorę na kolano i tłumaczę do skutku i przytulam. Dzieci to małe kserokopiarki - jak coś robią nie tak to najpewniej Twoja wina bo sam dajesz zły przykład.