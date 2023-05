To powinno być już dawno zakazane. Wiadomo, że zakaz to nie jest jakaś magiczna bariera i kto będzie chciał to i tak kupi ale na 100% część ludzi będzie piła tego dziadostwa mniej.



Sam pewnie oburzyłbym się na taki zakaz gdybym był w tym wieku, to normalne, ale im człowiek starszy tym bardziej zauważa jakie to jest szkodliwe.