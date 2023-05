Niezależne od kogo?

Niezależna telewizja publiczna to oksymoron.

I nie ma w tym niczego złego.Rząd musi mieć swoje media.Jeden kanał radiowy i jeden telewizyjny.Za Tuska było tak,że i w prywatnych i w publicznych mediach było chwalenie jaki to dobry jest rząd,jak to nas za granicą chwalą i jaka to opozycja jest niedobra i obciachowa.Za premiera Millera już tak różowo nie było.Projektowi winiet na autostrady właśnie przy współudziale mediów ukręcono łeb.Wicepremier Pol był Pokaż całość